Журналістка розповіла про загиблого в Авдіївці бійця АТО (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналіст Оксана Худояр.

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"Саша Корнійко, 22 роки. Загинув вчора в Авдіївці. У моїй пам'яті він симпатичний і веселий хлопчик, бігає на шкільному подвір'ї. Важко. Вічна пам'ять", - повідомила вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок танкового обстрілу Авдіївки загинули дві людини – військовий і цивільний. Вісім осіб були поранені, з них троє – мирні люди.