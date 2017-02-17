На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів загинув один військовий, троє поранені – штаб

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Загалом зафіксовано 32 обстріли. Трьох наших військових поранено, один – загинув", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли Новоселівку Другу, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер.

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На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів російські окупанти обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку та Катеринівку.