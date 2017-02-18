Бойовики зайняли село в "сірій зоні" на Луганщині (відео)

Вогневі точки тепер ховаються у покинутих будинках мирних жителів, йдеться в сюжеті ТСН.

"Місцеве населення використовує цю стежку для того, щоб приходити на нашу сторону купувати продукти. Цілком ймовірно, що їм поставили завдання відстежувати розташування наших військ", - каже військовослужбовець ЗСУ Станіслав Качинський.

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Мешканців села, які без світла та води залишилися жити між двох сторін конфлікту, солдати вважають зомбованим пропагандою Кремля. "Противник заходить у сіру зону і відкриває вогонь із житлових будинків, використовує його, як прикриття", - констатує офіцер прес-служби підрозділи ЗСУ Володимир Фітьо. Проте навіть таке наражання себе на можливий удар у відповідь місцевим мешканцям байдуже.

Найбільше ж українським бійцям докучають ворожі снайпери. На цій ділянці фронту вони працюють кількома групами одночасно і за почерком ніяк не схожі на тутешніх. "За вчорашній день працювали три снайпери з різних точок. Це не перший раз, ще раніше, як ми сюди заїхали, були завезені на ту сторону з різних розвідшкол снайпери, так вони вчилися на нас", - говорить військовий ЗСУ з позивним "Ромб".

Одразу над окупованим селом бойовики вздовж гори будують укріплений район. Ці позиції добре видно в бінокль, а ворог навіть не ховається, копаючи нові шанці, тому що знає, що в українських бійців наказ дотримуватися тиші, тому за ним ніхто не буде стріляти. "Вони користуються цим моментом, а ми тільки спостерігаємо", - зізнається боєць на прізвисько "Метеор".