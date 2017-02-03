Джерело в розвідці пояснило, з чого почалося загострення в Авдіївці - ЗМІ

Про повідомило джерело у розвідувальних структурах, знайоме із ситуацією, пише "Українська правда".

За словами джерела, бійці під час виконання завдання з розставлення секретів в районі своїх позицій натрапили на ДРГ бойовиків.

"Розпочався бій. Бойовики запросили підтримку артилерії. Тому, щоб врятувати бійців, командир (23-річний капітан, заступник командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрій Кизило -ред.) був змушений повести бійців уперед і зайняти позицію бойовиків", – пояснює співрозмовник.

За його словами, тепер бойовики намагаються повернути собі відбиту силами АТО стратегічну позицію (бойовики називали позицію "Алмаз-2" – ред.), оскільки з неї повністю контролюються дороги Донецьк-Луганськ і Донецьк-Горлівка.

Читайте такожБої за Авдіївку: у Міноборони пояснили, які цілі переслідує ворогСеред причин загострення, він назвав намагання бойовиків відсунути сили АТО від меж Донецька. Крім цього бойовики не полишають спроб взяти під контроль Донецьку фільтрувальну станцію.

"Крім того, бойовики намагаються завдати ударів по Коксохіму, оскільки від нього залежить інфраструктура не лише Авдіївки, а й робота важливих підприємств Маріуполя та Запоріжжя", – зазначив співрозмовник.

Він також звернув увагу на те, що керують бойовиками безпосередньо з Російської Федерації, а загострення розпочалося після інавгурації президента США Дональда Трампа.

Як відомо, ситуація в Авдіївці різко загострилась 29 січня. 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрівський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Фотогалерея "Жителі та захисники Авдіівки"