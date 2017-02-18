Бойовики із гранатомета та стрілецької зброї обстріляли "Мар’їнку", за 50 метрів від посту розірвалися дві гранати
10:14, 18 лютого 2017Війна
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Окупанти знову обстріляли прикордонний пост «Мар’їнка» на Донеччині.
Бойовики обстріляли прикордонний пост «Мар’їнка» на Донеччині / Фото УНИАН
Як повідомляє Держприкордонслужба, учора ввечері незаконні збройні формування вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».
Вогонь терористи відкрили о 19.10 із гранатомета та зі стрілецької зброї, також за 50 метрів від посту розірвалися дві гранати.
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Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.
Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомлялося, вчора терористи двічі обстрілювали ПП «Мар’їнка».
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