Бойовики із гранатомета та стрілецької зброї обстріляли "Мар’їнку", за 50 метрів від посту розірвалися дві гранати

10:14, 18 лютого 2017
Війна
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Окупанти знову обстріляли прикордонний пост «Мар’їнка» на Донеччині.

Бойовики обстріляли прикордонний пост

Як повідомляє Держприкордонслужба, учора ввечері незаконні збройні формування вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».

Вогонь терористи відкрили о 19.10 із гранатомета та зі стрілецької зброї, також за 50 метрів від посту розірвалися дві гранати.

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Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.

Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомлялося, вчора терористи двічі обстрілювали ПП «Мар’їнка».

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Теги: #обстріл#прикордонники#пост