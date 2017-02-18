Бойовики із гранатомета та стрілецької зброї обстріляли "Мар’їнку", за 50 метрів від посту розірвалися дві гранати

Як повідомляє Держприкордонслужба, учора ввечері незаконні збройні формування вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».

Вогонь терористи відкрили о 19.10 із гранатомета та зі стрілецької зброї, також за 50 метрів від посту розірвалися дві гранати.

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Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.

Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомлялося, вчора терористи двічі обстрілювали ПП «Мар’їнка».