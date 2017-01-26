Бойовики із гранатометів та мінометів обстріляли КПВВ "Мар'їнка" та дорожній коридор "Донецьк-Курахове"

Незаконні збройні формування вкотре обстріляли дорожній коридор «Донецьк-Курахове» і контрольний пост прикордонників «Мар’їнка» на лінії розмежування в зоні проведення АТО.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«З 21.30 до 23.30 терористи здійснювали обстріл зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів та мінометів в напрямку контрольного посту «Мар’їнка». Вогонь вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка», - сказано у повідомленні.

Читайте такожОкупанти на Донбасі били із "Градів" та БМП, троє українських військових постраждали - штаб АТО

Пропускні операції в КПВВ «Мар’їнка», що на цьому дорожньому коридорі, в цей час не здійснювалися.

У відомстві додали, що постраждалих серед цивільних громадян та прикордонників немає. Вогонь у відповідь не відкривався.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Красногорівці, внаслідок обстрілів бойовиків, пошкоджено два житлових будинки.

Зазначається, що під обстріл потрапили вул. Чайковського та вул. Нахімова.

«Пошкоджено п’ятиповерхівку та гуртожиток сільськогосподарського технікуму, наразі нежилий. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.