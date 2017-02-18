Екс-радник Путіна назвав кандидата №1 на вторгнення Росії

Про це заявив російський економіст, радник Путіна в 2000-2005 роках Андрій Ілларіонов, передає Апостроф.

На його думку, Білорусь є на сьогодні кандидатом №1 на вторгнення Росії до країни.

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"Є різниця між конвенціональними та неконвенціональними інструментами вторгнення. Особливо важлива ця різниця для тих, хто виявляється жертвою інтервенції. Одна справа – неконвенціональне втручання у передвиборчу кампанію США в 2015-2016 роках, і зовсім інша справа – конвенціональні окупація та анексія Криму, участь у війні на сході України. Очевидно, що жодна держава в Європі не може бути повністю ізольованою від можливої агресії інформаційного, корупційного, пропагандистського, шпигунського, гібридного характеру. Що ж стосується конвенціональної інтервенції, то на сьогодні кандидат №1 на вторгнення такого роду – це Білорусь", - сказав Ілларіонов.

Він зазначив, що ймовірність вторгнення буде залежати насамперед від стану здоров'я Олександра Лукашенка й стійкості його цілодобового зв'язку з іншими членами білоруського керівництва.

Нагадаємо, у вересні 2015 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав розпорядження про створення авіабази РФ на території Білорусі. У свою чергу Лукашенко не вважає, що створення російської авіабази в білоруському Бобруйську доцільне.