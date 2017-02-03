Лукашенко про авіабазу РФ у Білорусі: не потрібна вона нам тут

Білорусь не вважає доцільним створення російської авіабази в Бобруйську. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з представниками громадськості та журналістами, передає ТАСС.

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"Навіщо з військової точки зору ця база? Не потрібна вона тут. Ця база і літаки, які вони (РФ – ред.) хочуть тут посадити - це демонстрація", - сказав він.

При цьому Лукашенко вважає доцільною передачу Росією Білорусії військових літаків замість будівництва авіабази. "У нас відмінні пілоти, у нас відмінна школа. Ви знаєте, що ми воюємо не гірше на військових літаках. Ви нам дайте 20 літаків - ми ж єдине угруповання", - зазначив президент.

У вересні 2015 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав розпорядження про створення авіабази РФ на території Білорусі.