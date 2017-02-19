Російська сторона в СЦКК наразі не дає гарантій припинення вогню біля Авдіївки - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«На 11:00 бригада електромонтажників і саперів із нашого боку готова приступити до відновлення лінії електропередачі, однак російська сторона в СЦКК наразі не надає письмових гарантій припинення вогню», - написав він.

Також, за даними Жебрівського, координаційний центр працює над відновленням зв’язку в Авдіївці, як мобільного, так і стаціонарного.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого через обстріли з боку бойовиків сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач, внаслідок чого Авдіївка залишилася без електропостачання. Також тимчасово припинено водопостачання міста.

Теплопостачання Авдіївки, за даними ДСНС, здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).