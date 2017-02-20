Екс-радник Путіна про вирішення конфлікту на Донбасі: потрібно звести до мінімуму контакти з "Л/ДНР" і чекати
Російський економіст, колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов вважає, що Україні потрібно мінімізувати контакти з окупованими територіями Донбасу і чекати зручного моменту для повного повернення територій.
Таку думку він висловив, коментуючи альтернативні Мінськими угодами варіанти вирішення конфлікту на Донбасі, пише Апостроф.
"Що може зробити українська сторона? Їй слід визнати нинішню лінію розмежування між українськими військами і сепаратистами та російськими військами на Донбасі, і мінімізувати свої контакти з територією, людьми, що знаходяться по ту сторону. За винятком жителів, які вважають себе українськими громадянами і сприймають себе частиною українського суспільства", - зазначив він.
Читайте такожЕкс-радник Путіна назвав кандидата №1 на вторгнення Росії
У той же час Ілларіонов додав, що жителям за лінією розмежування, які вважають себе українськими громадянами, Україна повинна надати всю необхідну допомогу – від забезпечення їх переїзду на територію, контрольовану українською владою, до, якщо вони не хочуть переїжджати, вирішення їх питань в індивідуальному порядку.
"Але контакти з територією за лінією розмежування треба мінімізувати. Потім слід чекати моменту, коли можна буде повернутися до цього питання – так само, як до подібного питання повернулася Французька Республіка після окупації Ельзасу і Лотарингії прусськими військами в 1871 році. Вони чекали всього 48 років, і в 1919 році обидві ці провінції були повернені Франції. Потім ця історія повторилася, як ми знаємо, в 1940-му році. Але у 1945-му ці території були повернуті остаточно. Скільки доведеться чекати в українському випадку – передбачити неможливо", - підкреслив він.
Нагадаємо, Ілларіонов також пояснив, чому президент РФ Володимир Путін не почав повномасштабні військові дії проти України.