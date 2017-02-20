Екс-радник Путіна про вирішення конфлікту на Донбасі: потрібно звести до мінімуму контакти з "Л/ДНР" і чекати

Таку думку він висловив, коментуючи альтернативні Мінськими угодами варіанти вирішення конфлікту на Донбасі, пише Апостроф.

"Що може зробити українська сторона? Їй слід визнати нинішню лінію розмежування між українськими військами і сепаратистами та російськими військами на Донбасі, і мінімізувати свої контакти з територією, людьми, що знаходяться по ту сторону. За винятком жителів, які вважають себе українськими громадянами і сприймають себе частиною українського суспільства", - зазначив він.

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У той же час Ілларіонов додав, що жителям за лінією розмежування, які вважають себе українськими громадянами, Україна повинна надати всю необхідну допомогу – від забезпечення їх переїзду на територію, контрольовану українською владою, до, якщо вони не хочуть переїжджати, вирішення їх питань в індивідуальному порядку.

"Але контакти з територією за лінією розмежування треба мінімізувати. Потім слід чекати моменту, коли можна буде повернутися до цього питання – так само, як до подібного питання повернулася Французька Республіка після окупації Ельзасу і Лотарингії прусськими військами в 1871 році. Вони чекали всього 48 років, і в 1919 році обидві ці провінції були повернені Франції. Потім ця історія повторилася, як ми знаємо, в 1940-му році. Але у 1945-му ці території були повернуті остаточно. Скільки доведеться чекати в українському випадку – передбачити неможливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, Ілларіонов також пояснив, чому президент РФ Володимир Путін не почав повномасштабні військові дії проти України.