Екс-радник Путіна пояснив, чому Росія не почала повномасштабну війну проти України

"Після окупації "в прямому ефірі" Криму стало ясно, що використовувати війська Путін може там і тоді, де і коли він вважатиме можливим і потрібним. Оскільки так зване "повстання" на Півдні та Сході України не виявилося настільки успішним, як він сподівався, то для створення так званої "Новоросії" – залишився єдиний можливий інструмент – пряма інтервенція. Тоді (2-3 роки тому – УНІАН) здавалося, що він готовий застосувати відкриту збройну силу так, як це він зробив у Криму та на Донбасі. Однак цього не сталося", - цитує Ілларіонова Апостроф.

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Так, за його словами, при аналізі інформації про чисельність російських військ на українському театрі воєнних дій стало ясно, що відкрита інтервенція не планувалася.

"Тому що на російсько-українському кордоні були зосереджені регулярні збройні частини чисельністю не більше 50 000 чоловік. Цих військ було абсолютно недостатньо. Для того, щоб вести скільки-небудь помітну операцію із захоплення Південної чи Східної України, навіть в тому випадку, якщо такого роду воєнні дії будуть носити не занадто жорсткий характер, необхідно угруповання чисельністю близько 1 мільйона осіб", - пояснив Ілларіонов.

Російський економіст впевнений, коли Путін розміщував на кордоні 50 тисяч осіб, що зображали активну діяльність, це був чистий шантаж.

"На превеликий жаль, ряд спостерігачів, які не є професійними військовими фахівцями, як в Україні, так і за її межами, сприйняли ці дії як підготовку до відкритої інтервенції", - додав він.

Ілларінов також звернув увагу на те, що, коли Путін готує військову операцію конвенціональними засобами, то він не тільки не демонструє свої сили, навпаки, він забезпечує їх максимальне маскування.

"Вторгнення в Грузію в серпні 2008 року відбувалося під покровом секретності. Коли Путін планував кримську операцію, ніхто, включаючи американську розвідку, не виявив зосередження збройних сил, які вторглися до Криму і окупували його. Якщо Путін демонструє війська, то швидше за все для шантажу, а не для проведення реальної операції", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Ілларіонов заявив, що Білорусь є на сьогоднішній момент кандидатом №1 на вторгнення Росії в країну.