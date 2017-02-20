У "ДНР" знайшли заміну ліквідованому "Гіві" (фото)

Про це стало відомо з повідомлень груп терористів у соцмережах.

Раніше "Синок", який народився 10 липня 1990 року, був "начальником" "штабу "Сомалі".

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ЗМІ бойовиків повідомляють, що новоявлений "комбат" взявся за відновлення постраждалої від вибуху будівлі "штабу "Сомалі".

Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який перебуває на озброєнні Росії.