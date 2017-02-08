Ватажок "ДНР" підтвердив знищення "Гіві"
14:31, 08 лютого 2017Війна
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Бойовики "розслідують" подію як "теракт".
Захарченко підтвердив ліквідацію "Гіві" / oplot.info
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко підтвердив інформацію про знищення командира "батальйону "Сомалі" Михайло Товстих, відомого як "Гіві".
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"Попередня версія – це був теракт, слідство встановлює винних", — цитують заяву Захарченка "РИА Новости".
Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих ("Гіві"). За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".
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