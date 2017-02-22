Російський журналіст про війну на Донбасі: раз на півроку буде умовна Авдіївка

Останнім часом Кремль повернувся до нової інформаційної атаки проти України, про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський журналіст-утікач Аркадій Бабченко.

"Те, що Росія заявляє, що не є стороною конфлікту, так, заради Бога, нехай заявляє. Якщо в це хтось ще вірить, окрім росіян, які дивляться російське телебачення, прошу. Всьому світу все абсолютно очевидно", - заявив він.

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Крім того, Бабченко вважає, що визнанням "паспортів" "Д/ЛНР" Путін хоче показати Трампу і всьому світу що або на Донбасі буде гра "за їхніми правилами", або там буде чергова жахлива війна й черговий штурм ще одного Дебальцевого.

"Ця війна йде за синусоїдою. Загострення – загасання, загострення – загасання. Те, що у найближчий час ця війна вирішиться, ніяких передумов я не бачу. Буде так, як зараз є – умовне перемир'я. Грубо кажучи, раз на півроку буде умовна Авдіївка", - заявив російський журналіст.