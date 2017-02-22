Бойовики порушують усі домовленості: по Авдіївці гатили з мінометів і танка - штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці Facebookу зведенні за минулу добу 21 лютого.

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За даними штабу, на Маріупольському напрямку зі 120 та 82-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника.

"На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів – загарбники обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам'янку. По Кам'янці вогонь вів і снайпер. По Авдіївці – танк", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів – Станицю Луганську. "Загалом зафіксовано 59 обстрілів. Одного нашого військового поранено", – підсумували у штабі.

Нагадаємо, раніше було досягнуто домовленостей про введення "режиму тиші" на Донбасі з 20 лютого, проте тієї ж ночі бойовики зірвали це перемир'я, обстрілявши українські позиції.