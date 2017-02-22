Бойовики обстріляли власні позиції з метою компрометації ЗСУ – штаб АТО
19:09, 22 лютого 2017Війна
381 0
На Донеччині бойовики з метою компрометації Збройних сил України у невиконанні домовленостей про відведення забороненої зброї з важкого озброєння обстріляли власні позиції.
Обстріл із мінометів стався в районі населеного пункту Пікузи / Фото УНІАН
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожМіноборони про ситуацію біля Авдіївки: бойовики випустили 150 мін по позиціях ЗСУ
"З метою звинувачення українських військ у невиконанні взятих на себе зобов'язань та зриві процесу відведення важкого озброєння від лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію, відкривши вогонь з важкого озброєння по власним позиціям. Обстріл із мінометів стався в районі населеного пункту Пікузи (Комінтернове)", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО зазначили, що вказана провокація вкотре підтверджує небажання противника здійснювати практичні кроки щодо мирного врегулювання конфлікту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter