Бойовики обстріляли власні позиції з метою компрометації ЗСУ – штаб АТО

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"З метою звинувачення українських військ у невиконанні взятих на себе зобов'язань та зриві процесу відведення важкого озброєння від лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію, відкривши вогонь з важкого озброєння по власним позиціям. Обстріл із мінометів стався в районі населеного пункту Пікузи (Комінтернове)", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначили, що вказана провокація вкотре підтверджує небажання противника здійснювати практичні кроки щодо мирного врегулювання конфлікту.