Окупанти з "Градів-П" обстріляли українських бійців у Водяному – штаб

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, сьогодні, 22 лютого, терористи вчергове порушили Мінські домовленості та намагаються зробити усе можливе, щоб зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

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«Кілька годин тому позиції українських військ у Водяному були обстріляні окупантами із застосуванням реактивних установок «Град-П», 122-мм артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів. Крім того, із 122-мм артилерії противник обстріляв наші позиції у Широкиному», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, упродовж цих обстрілів окупанти випустили щонайменше три реактивні снаряди з реактивних установок «Град–П», сім снарядів калібру 122 мм та три десятки мін різного калібру.