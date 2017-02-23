На Донбасі з початку доби бойовики 41 раз обстріляли сили АТО, поранено двох військових

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Так, на Донецькому напрямку з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве та Кам’янку. Під вогонь гранатометів, великокаліберних кулеметів потрапили Новгородське, Піски, Авдіївка, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював позиції сил АТО в районі Новгородського.

Читайте такожБойовики обстріляли власні позиції з метою компрометації ЗСУ – штаб АТО

На Луганському напрямку, інформує штаб, з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому – зенітні установки.

На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Широкиному, за даними штабу, вогонь вів снайпер.

Раныше повідомлялося, що бойовики в зоні АТО гатять з артилерії і великокаліберних мінометів.