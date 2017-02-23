Доба в АТО: 54 ворожі обстріли, бойовики гатять з артилерії і великокаліберних мінометів

Минулої доби на Донбасі сили АТО зафіксували 54 ворожі обстріли. Про це йдеться у зведенні штабу АТО за 22 лютого.

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"На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град "Партизан", 122 міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів обстрілювали Водяне. Також з мінометів обстріляли Лебединське та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по Гнутовому, Водяному, Широкиному та Павлополю", - повідомляє штаб на сторінці у Facebook.

Того ж дня на Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Луганське, Троїцьке та Зайцеве, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника.

"На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів, а також гранатометів загарбники обстріляли Новозванівку. Загалом зафіксовано 54 обстріли. Одного нашого військового поранено", - підсумували у штабі.