"Про режим тиші не чули": бойовики накривають мінами Водяне, селище майже безлюдне

Попри домовленості про режим припинення вогню бойовики продовжують обстрілювати селище Водяне на маріупольському напрямку. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Для ворога Водяне давно стало своєрідною мішенню. Днями українські позиції ворог вкотре обстріляв з важкої артилерії. Так само заборонені Мінськими домовленостями 120 міліметрові міни "лягли" неподалік житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Бійці зізнаються – дивом ніхто не постраждав. "З того боку нам протистоїть ворожа мінометна батарея. Вогонь ведеться переважно вночі. Противник підступний. Схоже, що бойовики не чули про "режим тиші". Стріляють з танків, гранатометів, кулеметів, регулярно влаштовують провокації. Через їхні злочинні дії майже усі місцеві покинули селище. Залишилося близько 15 мешканців", – розповідає командир взводного опорного пункту.

У штабі підкреслюють, що морські піхотинці твердо стоять на своїх позиціях: "У разі будь-яких нестандартних дій противника – відповідь буде миттєвою та адекватною".

Раніше цього тижня повідомлялося, що бойовики обстріляли селище з реактивних установок "Град-П".