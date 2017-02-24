"Про режим тиші не чули": бойовики накривають мінами Водяне, селище майже безлюдне
Нещодавно великокаліберні міни лягли біля житлових будинків, дивом ніхто не постраждав.
Попри домовленості про режим припинення вогню бойовики продовжують обстрілювати селище Водяне на маріупольському напрямку. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
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"Для ворога Водяне давно стало своєрідною мішенню. Днями українські позиції ворог вкотре обстріляв з важкої артилерії. Так само заборонені Мінськими домовленостями 120 міліметрові міни "лягли" неподалік житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
Бійці зізнаються – дивом ніхто не постраждав. "З того боку нам протистоїть ворожа мінометна батарея. Вогонь ведеться переважно вночі. Противник підступний. Схоже, що бойовики не чули про "режим тиші". Стріляють з танків, гранатометів, кулеметів, регулярно влаштовують провокації. Через їхні злочинні дії майже усі місцеві покинули селище. Залишилося близько 15 мешканців", – розповідає командир взводного опорного пункту.
У штабі підкреслюють, що морські піхотинці твердо стоять на своїх позиціях: "У разі будь-яких нестандартних дій противника – відповідь буде миттєвою та адекватною".
Раніше цього тижня повідомлялося, що бойовики обстріляли селище з реактивних установок "Град-П".