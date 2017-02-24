Бойовики заявляють, що Савченко і Рубан приїхали в "ДНР"
16:12, 24 лютого 2017Війна
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Керівник українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан та депутат Верховної ради України Надія Савченко прибули у "ДНР" нібито відвідувати військовополонених.
Савченко перебуває в "ДНР" / Фото УНІАН
Про це сьогодні заявили у так званому "МДБ "ДНР", повідомляє один із сайтів бойовиків.
"Рубан та Савченко приїхали провідати українських військовополонених", — йдеться у повідомленні терористів.
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Раніше нардеп від БПП Тетяна Ричкова заявила, що позафракційний депутат Надія Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні антитерористичної операції та їхати "скидати злочинну владу".
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