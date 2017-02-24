В БПП заявили, що Савченко підбурювала бійців покинути позиції на Донбасі і їхати "скидати злочинну владу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ричкова заявила під час виступу в парламенті.

Вона зазначила, що говорить за дорученням і від імені військовослужбовців Високомобільних десантних військ Збройних сил України.

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"Цього тижня народний обранець Надія Савченко була в районі Донецького аеропорту, де зустрічалася з військовослужбовцями 79-ї та 80-ї окремих десантно-штурмових бригад і підбурювала їх залишити свої позиції і прийти сюди скидати злочинну владу", - сказала вона.

Депутат запевнила, що її слова можуть підтвердити "багато бійців цих повітряно-десантних бригад".

"Єдине, про що вони дуже жалкують - це про те, що вони не змогли зробити відеозапис, відеодокази", - додала Ричкова.

Взявши слово ще раз, Ричкова зазначила, що хоче нагадати Савченко про статтю 109 Кримінального кодексу України – «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

Також вона закликала Генпрокуратуру та СБУ відкрити кримінальне провадження проти Савченко. "Прошу вважати мій виступ депутатським запитом. Від свого імені і імені військовослужбовців я звертаюся до Генеральної прокуратури і до Служби безпеки України, щоб вони почали кримінальну справу по цьому факту", - сказала парламентарій.