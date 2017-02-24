Український офіцер-десантник розповів, як знищив ворожу БМП поблизу Донецька (відео)

"Зробив пуск, поки вів ракету, побачив ще один спалах, підкоригував трохи – і влучив", - розповів він.

Наслідки пострілу його побратими візняли на відео: БМП бойовиків, що гатила по позиціях українських військових, спочатку диміла, потім загорілася, а насамкінець вибухнула.

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Солдати не приховують, що після цього в них одразу піднявся бойовий дух – кажуть, хоч на маленький крок, але все ж ближчими стали до перемоги. За підбиту бронетехніку противника Стасу мають виплатити премію – 42 тисячі гривень.

Як повідомляв штаб АТО, станом на 18:00 контрольовані Росією бойовики здійснили 47 обстрілів позицій українських Збройних сил на Донбасі, п'ятеро військових отримали поранення.