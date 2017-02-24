Доба в зоні АТО: 47 ворожих обстрілів, поранено п'ятьох українських військових

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

У штабі повідомили, що на Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. Також з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому та Широкиному. Широкине також обстрілював БМП противника.

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На Донецькому напрямку окупанти неодноразово обстрілювали з мінометів різних калібрів Троїцьке, Дачу, Зайцеве, Авдіївку, також з грантометів протягом всього дня – Авдіївку, Майорськ, Зайцеве, Піски, Луганське.

Разом з тим на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли Новоолександрівку, Троїцьке та Новозванівку.

Як відомо, Авдіївка знову залишилася без води через обстріл Донецької фільтрувальної станції. Пізніше стало відомо, що через обстріл було пошкоджено склад з хлором. В Авдіївці водопостачання буде здійснюватися в аварійному режимі.