Порошенко підписав указ про звільнення в запас та терміни призовів до армії

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документом № 44/2017 визначаються строки проведення у поточному році чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби.

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Так, зі Збройних сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту будуть звільнені в запас у травні-червні та у жовтні-листопаді 2017 року військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти «спеціаліст» або «магістр» та вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Інші військові-строковики, які вислужили встановлені терміни, звільнятимуться в запас у квітні-червні та у жовтні-грудні цього ж року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу також здійснюватиметься навесні та восени: у квітні-травні та жовтні-листопаді 2017 року, йдеться в повідомленні.

Кабінету міністрів указом президента доручено визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у поточному році.

Уряд, обласні, Київська міська державна адміністрація мають забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням зазначених заходів, а Міністерство інфраструктури України - забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту перевезення звільнених у запас військовослужбовців та призовників з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.