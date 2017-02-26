Біля Попасної бойовики обстріляли офіцерів української сторони СЦКК (фото)

Поранених і загиблих внаслідок обстрілу немає, але пошкоджено автомобіль місії. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

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«Сьогодні представники незаконних збройних формувань ОРЛО черговий раз здійснили збройну провокацію. Так, під час виконання завдань поблизу східних околиць населеного пункту Попасна, близько 13.30 під мінометний обстріл калібру 120 мм та СПГ потрапили офіцери української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. При цьому автомобіль мобільної групи СГ «Попасна» був маркований великими літерами «НМ», а офіцери мали відповідні розпізнавальні знаки», - йдеться у повідомленні.

Також у штабі нагадали, що 24 лютого бойовики в Авдіївці, погрожуючи стрілецькою зброєю, відібрали у представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ безпілотний літальний апарат, а один із бойовиків здійснив кілька пострілів у напрямку патруля.

Вчора, 25 лютого, терористи поблизу населеного пункту Катеринівка зупинили патруль СММ ОБСЄ, відкрили вогонь зі стрілецької зброї та здійснили підрив двох гранат неподалік автомобіля місії.

«Подібні факти вчинення НЗФ ОРДЛО збройних провокацій свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - наголошується у повідомленні.