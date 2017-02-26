Донецька фільтрувальна станція імовірно пошкоджена обстрілом із міномета – ОБСЄ

Донецька фільтрувальна станція була пошкоджена імовірно в результаті обстрілу з мінометів 82-мм калібру. Про це повідомляють представники місії ОБСЄ у своєму звіті, опублікованому на сайті організації.

Загалом спостерігачі виявили чотири пошкодження, з яких три на території самої станції і одне поза її. Було зафіксовано пошкодження даху складу, на якому зберігається хлор.

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У звіті зазначається, що дослідження проводилося з допомогою безпілотника, оскільки спостерігачі не отримали гарантій безпеки для відвідування об'єкта. В ОБСЄ допускають, що частина прилеглих до нього територій може бути замінована.

Безпілотник СММ ОБСЄ також зафіксував автобус і три цивільні автомобілі, які виїхали з воріт станції.

Нагадаємо, Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші для проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції, через пошкодження якої тисячі людей залишилися без води.

Тристороння контактна група також закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля СММ ОБСЄ і захопленням безпілотника СММ ОБСЄ.