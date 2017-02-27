У "ДНР" вирішили, що робити з терористичними батальйонами "Сомалі" та "Спарта"

Їх мають намір максимально скоротити, пише на своїй сторінці у Facebook керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Командування "1-го АК ДНР" ініціює перегляд оргштатної структури т. зв. "окремих батальйонів" - бандформувань типу "Сомалі", "Спарта" та інших, які були введені до складу російсько-терористичних військ з "особливим штатом" як "окремі підрозділи", - йдеться у його повідомленні.

За словами Тимчука, головна мета перегляду штатної структури – скорочення цих бандформувань до мінімуму з метою доукомплектування за рахунок звільненої живої сили "лінійних частин", у яких спостерігається "некомплект особовим складом".

Раніше УНІАН повідомляв, що після ліквідації ватажка так званого батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві" це незаконне збройне формування очолив Єгор Волчков з позивним "Синок".