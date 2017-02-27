У Києві в реанімації помер боєць "Айдару" (фото)

Його ім'я - Царенко Олександр Володимирович, написав батальйон на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ лікарні Дніпра помер поранений в Авдіївці начальник загону ДСНС - гендиректор коксохіму

"Прощання з "Царем" відбудеться сьогодні, 27.02.2017, на Майдані Незалежності о 16 годині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що похорон відбудеться 28 лютого о 12 годині в Могилеві-Подільському.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 лютого, під Маріуполем від кулі снайпера загинув морський піхотинець Роман Напрягло.