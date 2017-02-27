Під Маріуполем загинув 20-річний український морпіх (фото)

Йому було 20 років, написав на своїй сторінці у Facebook політик Олег Тягнибок.

Читайте такожБіля Попасній бойовики обстріляли офіцерів української сторони СЦКК (фото)

"У Прощену неділю під Маріуполем загинув від кулі снайпера наш побратим з Донецької області, боєць Легіону Свободи, морський піхотинець 20-річний Роман Напрягло", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв штаб АТО 26 лютого, окупанти 30 раз обстріляли позиції Збройних сил України, один військовий загинув, ще один отримав поранення.