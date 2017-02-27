Під Маріуполем загинув 20-річний український морпіх (фото)
07:47, 27 лютого 2017Війна
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У неділю, 26 лютого, під Маріуполем від кулі снайпера загинув морський піхотинець Роман Напрягло.
Напрягло загинув під Маріуполем / facebook.com/oleh.tiahnybok
Йому було 20 років, написав на своїй сторінці у Facebook політик Олег Тягнибок.
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"У Прощену неділю під Маріуполем загинув від кулі снайпера наш побратим з Донецької області, боєць Легіону Свободи, морський піхотинець 20-річний Роман Напрягло", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв штаб АТО 26 лютого, окупанти 30 раз обстріляли позиції Збройних сил України, один військовий загинув, ще один отримав поранення.
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