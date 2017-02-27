До настання сутінок в Авдіївці може бути відновлено електропостачання – Жебрівський

Про це написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За словами Жебрівського, «електромонтажники відновили два пориви лінії електропередач біля Авдіївки. Щойно лінію здали в експлуатацію. Зараз відбувається технічна перевірка на підстанціях. Якщо усе буде добре, до настання сутінок в Авдіївці буде відновлено електропостачання».

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Раніше Жебрівський заявив, що сьогодні, 27 лютого, вранці бойовики почали обстрілювати Авдіївку.

«Близько 6-ї ранку рашисти активізували обстріли позиції наших військових на околицях Авдіївки. У самому місті – спокійно. Станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню. Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП. Зранку розпочалось навчання у школах міста, відкриваються також дошкільні заклади», – повідомив керівник Донеччини.