Бойовики зранку відкрили вогонь по околоцях Авдіївки - Жебрівський

Бойовики на Донбасі сьогодні, 27 лютого, вранці почали обстрілювати Авдіївку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Попри обстріли, як повідомив Жебрівський, у місті зранку відкрились школи.

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«Близько 6-ї ранку рашисти активізували обстріли позиції наших військових на околицях Авдіївки. У самому місті — спокійно. Станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню. Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП. Зранку розпочалось навчання у школах міста, відкриваються також дошкільні заклади», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у неділю, 26 лютого, під Маріуполем від кулі снайпера загинув морський піхотинець Роман Напрягло.