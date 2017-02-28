Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала близько 400 вибухів у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за понеділок станом на 19:30, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню між вечорами 26 та 27 лютого, в тому числі приблизно 450 вибухів у порівнянні з 200 вибухами у попередні 24 години", - заявили в місії.

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Згідно зі звітом, в ніч з 26 на 27 лютого спостерігачі під час перебування у Донецьку чули 42 вибухи з невизначеного типу озброєння на відстані 8-15 км з північного напрямку. Також 27 лютого спостерігачі під час перебування в Авдіївці (17 км на північ від Донецька) чули 56 вибухів з невстановленого озброєння на відстані 3-5 км зі сторони південного сходу.

В той же час, перебуваючи в контрольованій бойовиками Ясинуватій (16 км на північний схід від Донецька), СММ зафіксувала 110 вибухів з невстановленого озброєння та інтенсивний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на відстані 1-5 км зі сторони півдня в напрямку заходу.

"У Луганській області СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню між вечорами 26 та 27 лютого, в тому числі приблизно 60 вибухів у порівнянні з 155 вибухами у попередні 24 години", - заявили у місії.

Раніше у місії ОБСЄ застерегли про можливість нових загострень боїв на Донбасі.