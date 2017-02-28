У місії ОБСЄ застерегли про можливість нових загострень боїв на Донбасі

Про заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг в інтерв’ю Радіо Свобода.

Доки вздовж лінії бойового зіткнення на сході України зберігатиметься заборонене мінськими домовленостями важке озброєння, на Донбасі не можна виключити можливості нових сплесків бойових дій.

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«Нових спалахів насилля не можна виключити в нинішній ситуації, хіба б щось кардинально змінилося в нинішньому нагромадженні важкого озброєння поблизу лінії зіткнення. Ми знаємо, що ця зброя там далі присутня, і доки це триває, нова ескалація конфлікту залишається ймовірною. Це може статися будь-якого дня, бо їх використовували донині і використовуватимуть й надалі, якщо зберігатимуться рівень напруження та недовіра», – сказав він.

При цьому Хуг не виключає, що нова ескалація напруження та насилля може бути й потужнішою, ніж та, що нещодавно відбулася навколо Авдіївки.

На його думку, другою умовою для стабілізації ситуації на Донбасі є повна відмова сторін від подальшого наступу й зближення. Натомість, вважає Хуг, позиції українських урядових військ та сепаратистів повинні збільшити між собою дистанцію.

Нагадаємо, раніше Хуг повідомив, що другий тиждень поспіль на сході України спостерігається покращення безпекової ситуації. Він також додав, що відчутно зменшилась кількість випадків використання забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.