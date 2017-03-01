У Красногорівці внаслідок обстрілу бойовиків поранено літню жінку

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, постраждалу транспортують до лікарні м. Курахове.

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Повідомлення про подію надійшло до поліції з лікарні м. Красногорівки близько 20.10. Під артудар потрапив приватний сектор по вул. 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування. Жінка у цей час перебувала вдома. Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно та поранив її.

Як відомо, бойовики сьогодні 58 разів обстріляли позиції сил АТО, одного бійця поранено.