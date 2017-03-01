Бойовики сьогодні 58 разів обстріляли позиції сил АТО, одного бійця поранено – штаб

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Так, на Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоселівку Другу, Новгородське, Піски, Кам’янку, Зайцеве.

На Маріупольському напрямку, інформує штаб, зі 122-міліметрової артилерії терористи обстріляли Широкине та Водяне, а з мінометів – Новотроїцьке, Богданівку, Павлопіль та Чермалик.

Крім цього, з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Широкине. По Широкиному, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП.

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На Луганському напрямку, за даними штабу, зі 152-міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке, а зі 122-міліметрової – Кримське. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів терористи вели вогонь по Новозванівці, Катеринівці, Золотому, Оріховому та Троїцькому.

Новоолександрівку та Катеринівку було обстріляно з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП.