Місія ОБСЄ минулої доби зафіксувала у Донецькій і Луганській областях понад тисячу вибухів
21:56, 01 березня 2017Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що минулої доби зафіксувала у Донецькій і Луганській областях понад тисячу вибухів.
На Луганщині спостерігачі зафіксували близько 135 вибухів / УНІАН
Про це йдеться у звіті місії за 28 лютого.
"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 900 вибухів у порівнянні з близько 450 у попередній звітній період", - заявили у місії.
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На Луганщині спостерігачі місії також зафіксували різке збільшення кількості порушень режиму тиші: близько 135 вибухів, тоді як у попередній день їх було 60.
Як відомо, бойовики сьогодні 58 раз обстріляли позиції сил АТО, один боєць поранений.
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