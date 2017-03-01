Місія ОБСЄ минулої доби зафіксувала у Донецькій і Луганській областях понад тисячу вибухів

Про це йдеться у звіті місії за 28 лютого.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 900 вибухів у порівнянні з близько 450 у попередній звітній період", - заявили у місії.

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На Луганщині спостерігачі місії також зафіксували різке збільшення кількості порушень режиму тиші: близько 135 вибухів, тоді як у попередній день їх було 60.

Як відомо, бойовики сьогодні 58 раз обстріляли позиції сил АТО, один боєць поранений.