Сьогодні бойовики знову гатять по житловому сектору Авдіївки - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Кілька хвилин тому російсько-окупаційні війська знову завдали вогневого удару по житловому сектору міста Авдіївка. Станом на 16.40 зафіксовано щонайменше п’ять влучань на території міста", - наголошується у дописі.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто із танків.

Зазначається, що достеменно відомо про влучення в багатоповерховий будинок за адресою: Гагаріна, будинки 1 та 8.

"Зважаючи на те, що обстріл і досі триває, уточненої інформації про жертв обстрілу та характер руйнувань не надходило", - додали в штабі.

Читайте такожУ "Червоному Хресті" розповіли про складну ситуацію з водопостачанням в Авдіївці

Як повідомляв УНІАН, бойові дії поблизу Авдіївки тривають майже цілодобово.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, противник веде вогонь з двох основних напрямків – східного (Ясинувата) та південного (Спартак). При цьому окупанти масово застосовують міномети, гармати й танки. Кількість випущених боєприпасів йде на сотні.