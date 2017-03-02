Бойові дії біля Авдіївки тривають майже цілодобово – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«У районі Авдіївки бойові дії знову перейшли майже в цілодобовий режим. Противник веде вогонь з двох основних напрямків – східного (Ясинувата) та південного (Спартак). При цьому окупанти масово застосовують міномети, гармати й танки. Кількість випущених боєприпасів іде на сотні», - повідомив Лисенко.

На сусідніх позиціях ЗСУ (район Кам’янки та позиція «шахта «Бутівка») на Донецькому напрямку теж сталося кілька ворожих провокацій, але загалом обстановка там значно спокійніша, зауважив речник Міноборони.

За його словами, у районі Донецького аеропорту відбулося лише два ворожих обстріли – в районі Невельського та Пісків.

Він зазначив, що на Світлодарський дузі в першій половині дня противник не застосовував важке озброєння, зосередившись на веденні вогню з кулеметів. Проте під час вечірніх сутінків почалися потужні мінометні обстріли, що тривали не менш як 6 годин. При цьому окупанти випустили понад 100 мін. Противник обстрілював одночасно кілька українських опорних пунктів, щоб спробувати внести дезорганізацію в управління обороною підрозділів ЗСУ. Ця тактика, за словами Лисенка, була безуспішною.

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На Горлівському периметрі бойові дії вчора велися у двох місцях: Зайцеве та Новоселівка Друга. На цих рубежах сталося близько 10 потужних ворожих обстрілів, зокрема два мінометні.

Всього ж минулої доби на Донецькому напрямку бойовики 46 разів обстрілювали опорні пункти ЗСУ, зокрема 21 – з важкого озброєння.

За словами Лисенка, на Луганському напрямку в с. Малинове Станично-Луганського району, що на півдорозі зі Станиці Луганської в Щастя, відбувся ворожий обстріл, який тривав понад годину. З протилежного боку Сіверського Донця бойовики відкривали вогонь з гармати та мінометів. Дещо пізніше на цих же рубежах, а також в самому райцентрі терористи вчинили провокації із застосуванням стрілецької зброї.

У Новоайдарському районі головною «гарячою точкою» вчора було Кримське, де окупанти випустили 20 122-мм артснарядів.

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Дещо пізніше ворог обстріляв позиції Збройних сил України з БМП. В Оріховому, що на Бахмутській трасі, відбувся мінометний обстріл з боку НЗФ.

У Попаснянському районі практично по всьому фронту від Катеринівки до Троїцького противник застосовував танки, гармати та міномети. Вогонь вівся з боку окупованого Первомайська та прилеглих сіл. Попри велику кількість обстрілів, більшість з них були нетривалими – до 30 хвилин.

"У результаті за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 20 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 9 – з важкого озброєння", - сказав Лисенко.

За його словами, на Маріупольському напрямку, у Мар’їнському районі вчора після 17.00 противник почав потужний мінометний обстріл Красногорівки. Перші кілька годин стрілянина велася з мінометів. Випустивши близько сотні мін, ворог залучив додаткові сили – ще мінімум одну мінометну батарею, танки і гармати. Стрілянина велася з трьох різних місць: сел. Старомихайлівка та двох майданчиків у Донецьку. Поранено літню жінку, її доставили до лікарні у Кураховому.

У сусідній Мар’їнці відбувся ворожий обстріл із застосуванням бронетехніки. Також під ворожий приціл потрапив КПВВ «Мар’їнка».

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На ділянці фронту Парасковіївка – Чермалик вчора також було неспокійно. Зокрема, окупанти активізувалися поблизу Богданівки, де восени відбулося розведення сил і засобів сторін. При цьому ворог застосовував міномети. Також у Чермалику противник дві вів вогонь з мінометів і вчинив дві провокації із застосуванням стрілецької зброї.

За словами Лисенка, на ділянку фронту Павлопіль – Широкине припадає понад 70% ворожих обстрілів на Маріупольському напрямку. Окупанти масово застосовують міномети, 122-мм гармати і міномети. У Водяному відбулося 12 збройних інцидентів, у Гнутовому та Широкиному – по 7. Як і під Авдіївкою, на цьому 20-км відрізку лінії зіткнення кількість випущених мін та снарядів іде на сотні. Українські війська активно ведуть вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулось 52 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 17 – з важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого бойовики на Донбасі здійснили 117 обстрілів, двоє українських військових загинули, двоє отримали поранення і один травми.

1 березня окупанти 118 разів обстріляли позиції сил АТО. Один український військовий загинув, дев’ятеро зазнали поранень.