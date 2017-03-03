ВМС повідомили ім'я морського піхотинця, який загинув на Донбасі

Про це військово-морські cили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

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"Україна втратила ще одного свого вірного сина. У районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинув наш бойовий побратим - молодший сержант Вознюк Олександр Олегович. Командування, весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України, товариші по службі глибоко сумують і співчувають рідним і близьким полеглого морського піхотинця", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв штаб АТО, минулої доби на Донбасі загинув один український боєць, 15 поранені.