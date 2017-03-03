"Гради", танки та артилерія: бойовики понад сто разів обстріляли позиції сил АТО, 15 військових поранені

Російсько-окупаційні війська не зважаючи на домовленості про припинення вогню, продовжують обстріли на всіх напрямках. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, пошкоджено будівлі школи та дитсадка – Жебрівський

За даними штабу, на Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" вони вели вогонь у напрямку наших позицій в районі Водяного. Танк – в районі Гнутового, а з мінометів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне та знову ж Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар’їнку, Талаківку. По Широкиному, Лебединському, та Мар’їнці стріляв снайпер. По Новогригорівці та Гнутовому – БМП противника.

Крім того, на Луганському напрямку під обстріли зі 152-міліметрової артилерії потрапили Новозванівка та Лисичанськ. З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Новоолександрівку, Новотошківське, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове.

"На Донецькому напрямку – танк, 120 та 82-міліметрові міномети – по Авдіївці, Новолуганському, Зайцевому, Пісках та шахті Бутівці. Гранатомети стріляли по Опитному, Пісках та Кам’янці. БМП по Луганському, а стрілецька зброя – по Майорську та Невельському. По Кам’янці, Новотроїцькому та Новгородському вогонь вів снайпер, а зенітні установки – по Троїцькому та Авдіївці", - йдеться у повідомленні.

"Загалом зафіксовано 116 обстрілів. П’ятнадцять наших військових поранено, семеро травмовано, один – загинув", - підсумували у штабі.