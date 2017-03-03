Бойовики вирішили провести футбольний матч на захопленій "Донбас Арені"

Ватажок псевдореспубліки "ДНР" Олександр Захарченко запропонував провести на захопленому стадіоні "Донбас Арена" футбольний матч між командами батальйонів бойовиків "Сомалі" та "Спарта". Про це повідомляють "РИА Новости".

За його словами, матч мають намір провести на честь померлих командирів незаконних батальйонів.

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"Хочу зробити пропозицію, щоб перший матч на "Донбас Арені" пройшов між підрозділами (бойовиків, – ред.) "Сомалі" і "Спарта" в пам'ять про загиблих командирів "Гіві" і "Мотороли". Це буде перший матч на "Донбас Арені", — сказав Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого стадіон донецького Шахтаря – Донбас Арена – піддався захопленню озброєних людей. У Кремлі захоплення бойовиками гуманітарного штабу Ахметова і "Донбас Арени" пов'язали з блокадою.