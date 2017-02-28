Бойовики захопили "Донбас Арену" і гуманітарний штаб Ахметова

Як повідомляє прес-служба, у гуманітарного штабу Ахметова немає достовірної інформації про причини таких дій.

Приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога штабу заблоковані, і волонтери штабу не мають до них доступу.

"Понад півмільйона людей похилого віку, інвалідів, молодих мам не зможуть отримати свої набори виживання. Гуманітарний штаб готовий відновити роботу, як тільки розподільчий центр та пункти видачі будуть розблоковані", - йдеться в заяві штабу.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажків терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій. За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.

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Раніше ватажки "ЛНР" і "ДНР" Плотницький і Захарченко оголосили про створення штабу, який буде контролювати процес переходу українських підприємств під зовнішнє управління.

Сьогодні вночі так звана "рада міністрів ЛНР" оприлюднила постанову про введення зовнішньої адміністрації на трьох підприємствах, які належать бізнесменові Рінату Ахметову, і розташовані у непідконтрольній Києву частині Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою заявив, що так звана «націоналізація» бойовиками підприємств на Донбасі суперечить Мінськими угодами.