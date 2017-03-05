Курс на загострення війни: бойовики перейшли до нової тактики на Донбасі (відео)

Бойовики розпочали сезон полювання на дорогах - гатять протитанковими ракетами з великої відстані. Джип бойовики підбили наприкінці лютого. Іншу автівку – кілька днів тому. Боєць 24-ї бригади загинув на місці, йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Дороги – нова ціль для ворожої артилерії. Після того, як по донецькій автотрасі проїхала знімальна група "1+1", поруч вибухнули гаубичні снаряди. Якби бойовики влучили, дорогу на Адіївку довелось би закривати на ремонт.

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Стріляти прицільно по дорогах бойовики почали і на Луганщині.

Збіг невипадковий. Руйнування систем життєзабезпечення Авдіївки, схоже, надихнуло бойовиків на зміну тактики. Тепер їхні мішені - життєво важливі об'єкти вздовж усієї лінії фронту. Спочатку - Донецька фільтрувальна станція, потім – водогін під Золотим.

"Після цих обстрілів роботу ми тимчасово призупиняємо", - констатує начальник дільниці "Карбонитський майданчик" Олександр Ігнатенко.

Наказ Москви – нищити українські об'єкти - сепаратисти виконують з подвійним ентузіазмом. Після визнання Росією паспортів та захоплення українських підприємств в ОРДЛО нині ейфорія. Бойовики вірять, що далі Кремль визнає квазідержави й згодом перетворить лінію фронту на кордон.

"Теоретично це може на кордон перетворитися", - говорить офіцер 24-ї окремої механізованої бригади "Лист".

Проте робити сьогодні прогнози про кінець конфлікту – марна справа. Бо рішення про війну і мир приймаються далеко за межами сектору вогню.