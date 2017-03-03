У "ЛНР" обговорюють зміну "керівництва" й визнання Росією — ІС

12:32, 03 березня 2017
Війна
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На окупованій території Луганської області ватажки "ЛНР" почали конфіденційне обговорення зміни "керівництва республіки".

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Це - перший крок до визнання Росією "республіки" з перспективою подальшого входження до складу РФ, написав на своїй сторінці у Facebook депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Після затвердження президентом РФ Путіним положення про "визнання документів ЛДНР", слідом за "ДНР" і серед представників керівного складу різних рівнів "ЛНР" почалося конфіденційне обговорення можливої зміни керівництва "республіки" (кандидатури поки не називаються) як першого кроку до "визнання ЛНР" з перспективою подальшого входження обох псевдореспублік до складу РФ", - йдеться в його повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ліквідовано ще одного "польового командира" "ЛНР". Йдеться про заступника командира так званої народної міліції "республіки" Віталія Кисельова "Комуніста".

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Теги: #ЛНР#керівництво