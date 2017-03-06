СММ ОБСЄ готова сприяти встановленню режиму тиші для відновлення роботи ДФС
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ висловила готовність сприяти встановленню режиму тиші для здійснення ремонтних робіт з відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції.
«Черговий обстріл ДФС призвів до зупинки її роботи. Про цю загрозу повідомлялося вчора. СММ ОБСЄ готова сприяти встановленню «вікна тиші» для ремонту, але слід усунути першопричини - важке озброєння та близькість позицій», - зазначається у повідомленні на сторінці місії в Twitter.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16.00 знову було пошкоджено лінію електропередач, й Авдіївка вкотре залишилась без електропостачання.
Пізніше компанія «Вода Донбасса» повідомила, що о 17.45 в результаті бойових дій була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.
Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook написав, що життєво важливі об'єкти Авдіїівки підключають до автономного енергоживлення. За його даними, у резервуарах міста є певний запас води, який набрався від учорашнього дня, коли було відновлено роботу ДФС.
Також Жебрівський зауважив, що готується заявка російській стороні у Спільний центр з контролю та координації на встановлення режиму тиші, щоб фахівці могли відремонтувати ЛЕП.
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24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста, а також об’єкти ДФС, внаслідок чого Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.
Фахівці не могли відремонтувати ЛЕП, оскільки російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню. Електропостачання Авдіївки було відновлено 27 лютого. Роботу фільтрувальної станції - 4 березня.