Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена через обстріли.

«Сьогодні о 17.45 в результаті бойових дій знеструмлена Донецька фільтрувальна станція», - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook написав, що сьогодні близько 16.00 знову було пошкоджено лінію електропередач, і Авдіївка знову залишилася без електропостачання.

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«За виробленим алгоритмом підключаємо життєво важливі об'єкти міста до автономного енергоживлення. У резервуарах міста є певний запас води, який набрався від учорашнього дня, коли було відновлено роботу ДФС», - додав він.

Також Жебрівський зауважив, що готується заявка російській стороні у Спільний центр з контролю та координації на встановлення режиму тиші, щоб фахівці могли відремонтувати ЛЕП.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли булопошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Електропостачання міста було відновлено 27 лютого.

Фахівці не могли відремонтувати ЛЕП, оскільки російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню.

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Крім того, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Ремонтні бригади завершили роботи на ДФС 4 березня.

ДФС поставляє воду в населені пункти по обидва боки лінії розмежування: до Авдіївки, Красногорівки і Верхньоторецького, а також до тимчасово окупованих Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка і Спартак. За час військових дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.