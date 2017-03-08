Російських військових, задіяних у війні на Донбасі, агітують їхати до Сирії – розвідка
Російських військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі, агітують їхати до Сирії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.
«Російські приватні військові компанії (ПВК) ведуть активну агітаційну діяльність серед військовослужбовців з’єднань і частин Південного ВО ЗС РФ з метою набору персоналу для виконання завдань на території Сирійської Арабської Республіки», - сказано у повідомленні.
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Зазначається, що основною цільовою аудиторією рекрутингової кампанії є військовослужбовці, які мають досвід участі у бойових діях проти сил АТО. За рахунок вказаної категорії російські ПВК намагаються вирішити питання щодо комплектування підрозділів охорони об’єктів інфраструктури на території Сирії з високим ризиком терористичної загрози.
Як повідомляв УНІАН, на Донбасі вісім бойовиків підірвалися на своєму ж мінному полі.