Російських військових, задіяних у війні на Донбасі, агітують їхати до Сирії – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

«Російські приватні військові компанії (ПВК) ведуть активну агітаційну діяльність серед військовослужбовців з’єднань і частин Південного ВО ЗС РФ з метою набору персоналу для виконання завдань на території Сирійської Арабської Республіки», - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що основною цільовою аудиторією рекрутингової кампанії є військовослужбовці, які мають досвід участі у бойових діях проти сил АТО. За рахунок вказаної категорії російські ПВК намагаються вирішити питання щодо комплектування підрозділів охорони об’єктів інфраструктури на території Сирії з високим ризиком терористичної загрози.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі вісім бойовиків підірвалися на своєму ж мінному полі.