На Донбасі вісім бойовиків підірвалися на своєму ж мінному полі - розвідка
На окупованому Донбасі внаслідок підриву на власному мінному полі двоє бойовиків загинуло та шестеро поранено.
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У розвідці зауважили, що противник продовжує нести небойові втрати особового складу та техніки у результаті слабкої підготовки та недбалого ставлення до виконання службових обов’язків.
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Так, у 6-му окремому мотострілецькому полку (Кадіївка) 2-го армійського корпусу «двоє військовослужбовців загинуло та шестеро поранено внаслідок підриву на власному мінному полі». «Броньована бойова машина, у якій перебував особовий склад, відновленню не підлягає», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка доповідала про те, що бойовики на Донбасі розважаються, здійснюючи «хаотичні» обстріл цивільних об'єктів.
При цьому, бойовики вигадують інформацію про обстріл з боку ВСУ.