Сьогодні бойовики знову вели обстріли на всіх основних напрямках – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку, використовуючи гранатомети, російсько - окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Лебединське, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному вогонь вели БМП противника.

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«На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів терористи вели обстріли по Авдіївці, Луганському та Майорську. З гранатометів та великокаліберних кулеметів вони обстріляли Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Троїцькому, а зі стрілецької зброї вони обстріляли Кримське.